Париж. Руне и Оже-Альяссим поспорят за выход в финал

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WTA Finals. Определились полуфиналистки парного турнира из группы «Роза Кассалс»
2022-11/1667634371_krawczik.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Володько вышла в полуфинал турнира в Колумбии
Володько прошла три раунда за один день и сыграет в полуфинале #Екатерина Бон Источник...
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Париж. Джокович и Циципас встретятся в полуфинале турнира
2022-11/1667598803_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шрусбери. Калинина победила ещё одного «квалифаера» и вышла в полуфинал
2022-11/1667567285_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua