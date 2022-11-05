Париж. Руне победил Оже-Альяссима и впервые сыграет в финале на «Мастерсе»

Больше в Теннис
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Хольгер Руне: «Обыграть Алькараса – это особенные эмоции»
2022-11/1667643667_rune.jpeg|—>Хольгер Руне выиграл первый сет и лидировал на тай-брейке второй партии, после чего Карлос...
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WTA Finals. Определились полуфиналистки парного турнира из группы «Роза Кассалс»
2022-11/1667634371_krawczik.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Володько вышла в полуфинал турнира в Колумбии
Володько прошла три раунда за один день и сыграет в полуфинале #Екатерина Бон Источник...
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Париж. Руне и Оже-Альяссим поспорят за выход в финал
2022-11/1667582587_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua