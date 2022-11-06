Хольгер Руне: «Победа над Новаком в финале – это какое-то безумие»

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19-летний Хольгер Руне обыграл в трех сетах Новака Джоковича и впервые выиграл турнир АТР 1000, установив рекорд в Туре

— Это просто невероятно. Быть здесь с трофеем чемпиона – это потрясающее чувство. Трудно было ожидать такое, когда моя неделя началась с трех матчболов у моего соперника. Но теперь я здесь с этим прекрасным кубком. Это удивительные эмоции.

Перед финалом я верил в свои силы, я всегда верю в себя, невзирая на статус соперника. Конечно, я понимал, что это Джокович, что на его счету более сотни финалов, что он гораздо опытнее. Я пытался использовать свою силу молодости, свою волю, сделать все, чтобы он чувствовал давление. В важных эпизодах я отыграл отлично. Мне кажется, что в этом и была вся разница. Было очень тяжело с ним бороться. Думаю, это был один из самых трудных матчей в моей жизни. В таких условиях, когда играешь в финале, когда твой соперник – это Джокович, нужно просто пытаться быть храбрым, играть стабильно. Это я и делал. Очевидно, что я очень нервничал, но я старался успокоить себя, а также говорил себе верить в свои силы, в свою подачу, играть решительно. Нельзя обыграть Новака, если будешь просто перебивать мяч. Надо было проявить креативность, где-то делать укороченные удары, пытаться изменить ритм. Да, это не всегда работало, но в некоторых моментах это принесло мне успех. И этого было достаточно для победы, потому я рад.

Именно эта победа запомнится мне больше всего из того, что случилось со мной на этом турнире. Сейчас я чувствую самые лучшие эмоции за всю неделю. Конечно, я шел к этой победе шаг за шагом. Надо было обыграть Оже-Альясима, Алькараса и других. Но все равно, победа над Новаком в финале – это какое-то безумие.

В конце матча у меня начались проблемы с ногой? Нет, это не так. Если честно, у меня сердцебиение было больше 200 ударов в минуту. Вот почему я приседал, я просто хотел немного набрать воздух в легкие. Тогда был очень длинный розыгрыш, он забрал у меня много сил. Очевидно, что я устал, но с ногами у меня все было хорошо.

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