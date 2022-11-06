Каролин Гарсия о победе над Касаткиной: «Сегодня я просто еще раз доказала, что мой стиль тенниса работает»

2022-11/1667736726_garcia.jpeg|—>

Каролин Гарсия на решающем тай-брейке обыграла Дарью Касаткину и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

— В матче против Касаткиной я пыталась сохранять очень позитивный настрой, продолжать бороться, попытаться играть агрессивно, пускай она, вероятно, лучшая теннисистка в защите и такой боец. Думаю, что я была чуть-чуть не в себе, у меня была небольшая паника во время первого сета. Она возвращала много мячей на мою половину корта, а я играла слишком рискованно. Второй сет был удачным, а третий сет – это была битва. У нас кардинально разный стиль игры, так что нам удавалось показывать замечательные розыгрыши.

Это действительно значимое достижение для меня. Я уже и так гордилась собой, что была в восьмерке лучших. Даже не знаю, понимаю ли я до конца, что теперь буду играть в полуфинале. Это лишь подтверждает, что у меня был удачный сезон. Я начала его далеко за пределами топ-10, но все равно сумела подняться так высоко. Сегодня я просто еще раз доказала, что мой стиль тенниса работает. Мне и дальше нужно продолжать в том же духе.

>>>