Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

#Людмила Киченок

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Алена Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA.

После победы пары над Анной Данилиной и Беатрис Хаддад Маей в параллельном матче украино-латвийский дуэт устраивала лишь победа кудерметовой рашистки и Элиз Мертенс из Бельгии над дуэтом Дамбровски/Олмос, что и произошло в итоге (7-6; 6-2). >

Таким образом, по показателю выигранных/проигранных сетов пара Киченок/Остапенко заняла второе место в своей группе (1 победа, 2 поражения, разница сетов 4-5).

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В полуфинале Итогового турнира Киченок и Остапенко сыграют с первыми ракетками мира в парном разряде — Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой.