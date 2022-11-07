Братислава. Крутых уступил в финале отборочного турнира

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Рейтинг ATP: Крутых остается первой ракеткой Украины
ATP обновил рейтинг теннисистов #ATP, #Крутых, #Виталий Сач Источник — Чемпион.
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Новак Джокович: «Впечатляет, когда столь юный игрок остается настроенным и демонстрирует такую зрелость в важных матчах»
2022-11/1667763638_djokovic.jpeg|—>Новак Джокович в трех сетах проиграл решающий матч 19-летнему Хольгеру Руне — Думаю, что...
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Париж. Колхоф и Скупски выиграли седьмой титул в сезоне и завершат год на первой строчке парного рейтинга ATP
2022-11/1667768935_koolhoff.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хольгер Руне: «Победа над Новаком в финале – это какое-то безумие»
2022-11/1667767251_rune.jpeg|—>19-летний Хольгер Руне обыграл в трех сетах Новака Джоковича и впервые выиграл турнир АТР...