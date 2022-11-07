Братислава. Сачко проиграл в финале квалификации

Больше в Теннис
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Марченко пробился в основную сетку турнира в Братиславе
Марченко впервые за три недели сыграет в основе "челленджера" после Вильнюса Фото — gettyimages...
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Братислава. Крутых уступил в финале отборочного турнира
2022-11/1667817478_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP: Крутых остается первой ракеткой Украины
ATP обновил рейтинг теннисистов #ATP, #Крутых, #Виталий Сач Источник — Чемпион.
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Новак Джокович: «Впечатляет, когда столь юный игрок остается настроенным и демонстрирует такую зрелость в важных матчах»
2022-11/1667763638_djokovic.jpeg|—>Новак Джокович в трех сетах проиграл решающий матч 19-летнему Хольгеру Руне — Думаю, что...