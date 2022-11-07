Элина Свитолина и Сергей Стаховский задонатили 20 000 долларов на зимнюю обувь и одежду для харьковских добровольцев

2022-11/1667820845_svitolina_stako.jpeg|—>

Это около двух с половиной сотен мотивированных бойцов, которые держали оборону Харьковщины, а в первой половине сентября начали контрнаступление и гнали оккупантов к государственной границе на севере области. 74 бойца после этого получили от мэра Харькова награды «за оборону города, за то, что в самые сложные моменты не дали врагу зайти в него, а сегодня наш флаг развевается над Балаклеей, Купянском и Шевченковым».

Сейчас бойцы из «Хартии» нуждаются в зимней одежде: курток, штанов и берцев. 20 000 долларов на приобретение самых необходимых для солдат вещей договорились задонатить Элина Свитолина и Сергей Стаховский.



«Мы решили поддержать это подразделение — харьковчан, которые добровольно пошли защищать нашу землю, — говорит Элина, — Харьков для меня — особенный город: сюда я переехала в 12 лет, когда выбрала путь профессионального спортсмена. А два года назад получила звание почетного гражданина Харькова. Сегодня же считаю нужным помочь тамошним добровольцам. Позаботиться о том, чтобы наши защитники не мерзли, — это самое малое, что мы можем сделать».

«Победить должны все вместе, каждый украинец должен прилагать усилия «на своем фронте», — считает Сергей Стаховский, — Чтобы военные, которые нас защищают, идут вперед и освобождают территорию, имели все, что нужно. Их очень ждут жители городов и сел, откуда еще не выбили оккупантов. Мы хотим помочь приблизить этот радостный момент».

>>>