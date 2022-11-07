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Теннис

Крутых и Сачко уступили в финале квалификации турнира ATP в Братиславе

Фото — gettyimages #Крутых, #Виталий Сачко

Актуально: Рейтинг ATP: Крутых остается первой ракеткой Украины

В финале квалификации лидер «посева» Крутых уступил тайбрейке немцу Генри Сквири, а посеянный под 3-м номером Сачко в трех сетах проиграл Джему Илкилю из Турции.

Peugeot Slovak Open — ATP Challenger Tour 90 Братислава, Словакия Призовой фонд —  €67,960 Хард (зал) Квалификация, Финал 07 ноября

Алексей Крутых (Украина, 1) — Генри Сквайр (Германия, 12) 4:6, 6:7(4)

Виталий Сачко (Украина, 3) — Джем Илкель (Турция, 8) 3:6, 6:3, 3:6

Раньше квалификацию преодолел Марченко.

Источник: champion.com.ua

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