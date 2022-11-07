Теннис
Крутых и Сачко уступили в финале квалификации турнира ATP в Братиславе
Фото — gettyimages #Крутых, #Виталий Сачко
Актуально: Рейтинг ATP: Крутых остается первой ракеткой Украины
В финале квалификации лидер «посева» Крутых уступил тайбрейке немцу Генри Сквири, а посеянный под 3-м номером Сачко в трех сетах проиграл Джему Илкилю из Турции.
Peugeot Slovak Open — ATP Challenger Tour 90 Братислава, Словакия Призовой фонд — €67,960 Хард (зал) Квалификация, Финал 07 ноября
Алексей Крутых (Украина, 1) — Генри Сквайр (Германия, 12) 4:6, 6:7(4)
Виталий Сачко (Украина, 3) — Джем Илкель (Турция, 8) 3:6, 6:3, 3:6
Раньше квалификацию преодолел Марченко.