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Теннис

Марченко пробился в основную сетку турнира в Братиславе

Марченко впервые за три недели сыграет в основе "челленджера" после Вильнюса Фото — gettyimages #Илья Марченко

Источник – Чемпион.

Украинец Илья Марченко преодолел квалификацию на турнир АТР серии Challenger  в Братиславе (Словакия).

В финале отборочных соревнований Марченко обыграл шведа Карла Фриберга — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час и 15 минут. Марченко исполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке, совершил три брейка и отыграл оба брейк-пойнта соперника.

Финал 07 ноября

Илья Марченко — Карл Фриберг  6:2, 6:3

Источник: champion.com.ua

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