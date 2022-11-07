Теннис
Марченко пробился в основную сетку турнира в Братиславе
Марченко впервые за три недели сыграет в основе "челленджера" после Вильнюса Фото — gettyimages #Илья Марченко
Источник – Чемпион.
Украинец Илья Марченко преодолел квалификацию на турнир АТР серии Challenger в Братиславе (Словакия).
В финале отборочных соревнований Марченко обыграл шведа Карла Фриберга — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час и 15 минут. Марченко исполнил шесть эйсов при одной двойной ошибке, совершил три брейка и отыграл оба брейк-пойнта соперника.
Финал 07 ноября
Илья Марченко — Карл Фриберг 6:2, 6:3