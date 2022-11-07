Новак Джокович: «Впечатляет, когда столь юный игрок остается настроенным и демонстрирует такую зрелость в важных матчах»

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Новак Джокович в трех сетах проиграл решающий матч 19-летнему Хольгеру Руне

— Думаю, что больше всего меня сегодня поразил бойцовский дух Хольгера. До последнего удара он оставался собранным. Это действительно впечатляет, когда столь юный игрок остается настроенным и демонстрирует такую зрелость в важных матчах. Это лучшая неделя в его жизни. 4 или 5 побед против соперников из первой десятки – это потрясающе. Я уже говорил об этом, что в игре Руне многие элементы напоминают мне мой собственный теннис. Я тоже был в его возрасте таким же уверенным в себе, решительным, у меня была эта жажда борьбы. В прошлом году мы играли на US Open. Сейчас он по уровню тенниса поднялся на 2-3 ступеньки. И дальше он будет только прогрессировать.

Он заслужил выиграть сегодня, ведь у меня было столько шансов во всех сетах, и я этими возможностями не воспользовался. Если бы я смог сделать брейк на старте второй партии, когда у него было 0-40, я бы продолжил свою успешную серию. Но он сумел изменить ход игры. Болельщики его поддерживали, это придало ему силы. В третьей партии я был впереди с брейком, но он отыграл храбро. Я недостаточно отработал ногами, совершил несколько несвойственных для себя ошибок. Имеем, что имеем. Вчера я мог легко проиграть в полуфинале Циципасу, но победил. Сегодня – нет. Это нормально. Это была отличная неделя в любом случае.

Были ли у меня какие-то проблемы, поэтому я обращался к физио? Не хочу об этом говорить, потому что вы будете воспринимать это как причину или оправдание, почему я проиграл. Все нормально, понятно, что когда играешь каждый день, то что-то тебя беспокоит, но у меня нет никакой травмы. Я боролся до конца, просто сегодня не тот день, когда я должен был выиграть.

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