Париж. Колхоф и Скупски выиграли седьмой титул в сезоне и завершат год на первой строчке парного рейтинга ATP

Больше в Теннис
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Хольгер Руне: «Победа над Новаком в финале – это какое-то безумие»
2022-11/1667767251_rune.jpeg|—>19-летний Хольгер Руне обыграл в трех сетах Новака Джоковича и впервые выиграл турнир АТР...
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Париж. Руне впервые стал чемпионом на «Мастерсе», обыграв Джоковича
2022-11/1667753423_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Каролин Гарсия о победе над Касаткиной: «Сегодня я просто еще раз доказала, что мой стиль тенниса работает»
2022-11/1667736726_garcia.jpeg|—>Каролин Гарсия на решающем тай-брейке обыграла Дарью Касаткину и вышла в полуфинал Итогового чемпионата...
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Next Gen ATP Finals. Состоялась жеребьевка группового этапа
2022-11/1667728788_milan-2022-groups-set-1.jpg|—> Источник: btu.org.ua