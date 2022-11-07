Теннис
Рейтинг ATP: Крутых остается первой ракеткой Украины
ATP обновил рейтинг теннисистов #ATP, #Крутых, #Виталий Сач Источник — Чемпион.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.
Лидером рейтинга остается Карлос Алькарас.
Первой ракеткой Украины остается Алексей Крутых. Виталий Сачко сохранил место в ТОП-300 (283)
Рейтинг ATP 7 ноября 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) – 6820 2(2). Рафаэль Надаль (Испания) – 5820 3 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 5350 4(4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5020 5(3) Даниил Медведев – 4065 6(8). Феликс Оже-Альясим (Великобритания) – 3995 7 (9). Андрей Рублев – 3530 8(7). Новак Джокович (Сербия) – 3320 9 (11). Тейлор Фриц (США) – 2955 10 (18). Гольгер Руне (Дания) — 2911… 249 (250). Алексей Крутых (Украина) – 210 286 (285). Виталий Сачко (Украина) – 176