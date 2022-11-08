Братислава. Марченко пробился в основную сетку турнира

Больше в Теннис
-
Рейтинг ATP. Циципас поднялся на третье место, Руне впервые вошёл в топ-10
2022-11/1667856370_atp.jpg|—>Чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне дебютировал в первой десятке рейтинга, а Феликс Оже-Альяссим,...
-
Колина. Байндл выиграла свой стартовый матч
2022-11/1667858886_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Крутых и Сачко уступили в финале квалификации турнира ATP в Братиславе
Фото — gettyimages #Крутых, #Виталий Сачко
-
Элина Свитолина и Сергей Стаховский задонатили 20 000 долларов на зимнюю обувь и одежду для харьковских добровольцев
2022-11/1667820845_svitolina_stako.jpeg|—>Это около двух с половиной сотен мотивированных бойцов, которые держали оборону Харьковщины, а в...