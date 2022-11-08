Гарсия выиграла Итоговый турнир WTA

На Итоговом чемпионате WTA состоялся финальный поединок #Гарсия, #Гарсия, #Гарсия Источник — Чемпион.

В финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) француженка Каролин Гарсия (4) обыграла Арину Сабаленко (7).

Матч длился 1 час и 42 минуты. Гарсия 11 раз подала на вылет против 4 эйсов в Сабаленко, допустила 1 двойную ошибку и использовала 1 из 1 брейк-пойнтов.

Благодаря титулу в Форт-Уорте, Каролин Гарсия повторит свое личное достижение в рейтинге WTA, поднявшись на 4 место. Этот сезон она начала, занимая 74-ю позицию.

WTA Finals Fort Worth Форт-Уорт, США Хард (зал) Призовой фонд — $5,000,000 Финал, 8 ноября

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Арина Сабаленко 7 :6(4), 6:4