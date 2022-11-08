Киченок завершает сезон в топ-10 парного рейтинга, ни одной украинки в топ-50 в одиночном разряде

2022-11/1667894574_kichenok.jpeg|—>

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потеряла три позиции и опустилась на 52-е место. Таким образом, ни одной украинской теннисистке не удалось завершить сезон в топ-50 мирового рейтинга. В первой сотне также заканчивает год Марта Костюк, которая занимает 70-е место (+2).

Третье место в национальном рейтинге занимает Даяна Ястремская — 102-е место (-3), вплотную к ней приблизилась Дарья Снигур, которая обновила свой личный рекорд, поднявшись на 106-ю позицию (+7). После выхода в полуфинал на соревнованиях ITF W60 в Барранкилье, на 27-й позиций улучшила свое положение в рейтинге Катерина Володько — 312-е место.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок завершает сезон на 9-й позции. Напомним, что этот результат — национальный рекорд, который ранее также показывали Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (Володько) (2008). В тройке лучших парниц Украины — Марта Костюк — 46-е место и Надежда Киченок — 77-е место (+7).