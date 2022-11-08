Колина. Байндл выиграла свой стартовый матч

Больше в Теннис
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Крутых и Сачко уступили в финале квалификации турнира ATP в Братиславе
Фото — gettyimages #Крутых, #Виталий Сачко
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Элина Свитолина и Сергей Стаховский задонатили 20 000 долларов на зимнюю обувь и одежду для харьковских добровольцев
2022-11/1667820845_svitolina_stako.jpeg|—>Это около двух с половиной сотен мотивированных бойцов, которые держали оборону Харьковщины, а в...
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Марченко пробился в основную сетку турнира в Братиславе
Марченко впервые за три недели сыграет в основе "челленджера" после Вильнюса Фото — gettyimages...
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Братислава. Сачко проиграл в финале квалификации
2022-11/1667816586_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua