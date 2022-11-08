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Теннис

Мертенс и Кудерметова выиграли Итоговый парный турнир WTA

Источник — Чемпион.

В финале Итогового турнира WTA действующие чемпионки, представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Екатерина Синякова уступили бельгийцы Элизе Мертенс и россиянке Веронике Кудерметовой, которая выступает как спортсменка с нейтральным статусом.

Матч продолжался. 44 минуты. За время матча победительницы сделали две подачи навылет, пять двойных ошибок и реализовали три из пяти брейк-пойнтов.

WTA Finals Fort Worth Форт-Ворт, США em>Хард (зал)  Призовой фонд — $5,000,000 Финал, 8 ноября

Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (Бельгия) – Барбора Крейчикова/Екатерина Синякова (Чехия) 6:2, 4:6 11:9

Источник: champion.com.ua

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