Next Gen ATP Finals. Легечка и Музетти стартовали с побед в своих группах

Больше в Теннис
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Рейтинг WTA: Калинина вылетела из ТОП-50
Обновленный рейтинг WTA Фото < gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, # Екатерина Бондаренко, #Дарына Снигирь,...
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Мертенс и Кудерметова выиграли Итоговый парный турнир WTA
Источник — Чемпион.
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Киченок завершает сезон в топ-10 парного рейтинга, ни одной украинки в топ-50 в одиночном разряде
2022-11/1667894574_kichenok.jpeg|—>Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потеряла три позиции и опустилась на 52-е место. Таким...
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Гарсия выиграла Итоговый турнир WTA
На Итоговом чемпионате WTA состоялся финальный поединок #Гарсия, #Гарсия, #Гарсия Источник — Чемпион. В...