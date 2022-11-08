Рейтинг ATP. Циципас поднялся на третье место, Руне впервые вошёл в топ-10

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Чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне дебютировал в первой десятке рейтинга, а Феликс Оже-Альяссим, который уступил датчанину в полуфинальном матче, начинает неделю с личным рекордом на шестом месте.

Стефанос Циципас повторил своё достижение в рейтинге на третьей строчке, на которую впервые поднялся в сентябре прошлого года.

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

6. Феликс Оже-Альяссим (+2)

10. Хольгер Руне (+8)

36. Ёсихито Нисиока (+2)

41. Джек Дрэйпер (+4)

51. Корентен Муте (+13)

58. Марк-Андреа Хюслер (+3)

84. Кристофер О’Коннелл (+18)

91. Роман Сафиуллин (+1)