Теннис
Рейтинг ATP. Циципас поднялся на третье место, Руне впервые вошёл в топ-10
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Чемпион «Мастерса» в Париже Хольгер Руне дебютировал в первой десятке рейтинга, а Феликс Оже-Альяссим, который уступил датчанину в полуфинальном матче, начинает неделю с личным рекордом на шестом месте.
Стефанос Циципас повторил своё достижение в рейтинге на третьей строчке, на которую впервые поднялся в сентябре прошлого года.
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
6. Феликс Оже-Альяссим (+2)
10. Хольгер Руне (+8)
36. Ёсихито Нисиока (+2)
41. Джек Дрэйпер (+4)
51. Корентен Муте (+13)
58. Марк-Андреа Хюслер (+3)
84. Кристофер О’Коннелл (+18)
91. Роман Сафиуллин (+1)