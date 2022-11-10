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Теннис

Марченко уступил на турнире в Братиславе

Украинец в трех сетах уступил Джему Илкелю Фото — gettyimages #Илья Источник — Чемпион.

Украинец Илья Марченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии Challenger в Братиславе.

Во втором круге украинец в трех сетах уступил Джему Илкелю из Турции. 

Матч длился 2 часа и 56 минут. Марченко 5 раз подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 из 18 брейк-пойнтов. em>Призовой фонд —  €67,960 Хард (зал) Второй круг, 10 ноября

 Джем Илкель — Илья Марченко 4:6, 7:5, 6:3

Источник: champion.com.ua

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