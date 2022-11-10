Next Gen ATP Finals. Накашима обыграл Легечку, Пассаро отыграл матчболы во встрече с Арнальди

Больше в Теннис
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Швёнтек, Надаль, Циципас и Гарсия возглавят команды своих стран в новом турнире United Cup
2022-11/1668033808_swiatek-nadal.jpeg|—>Соревнования United Cup пройдут в трех австралийских городах — Брисбене, Перте и Сиднее с...
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Next Gen ATP Finals. Штрикер в пятисетовом матче победил Музетти и вышел в полуфинал
2022-11/1668034964_strikcer.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Колина. Байндл за 2,5 часа победила четвёртую сеяную
2022-11/1667989179_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл вышла в четвертьфинал турнира в Чили
Украинка поборется за выход в полуфинал турнира #Екатерина Байндл Источник – Чемпион. Украинка Екатерина...