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Теннис

Швёнтек, Надаль, Циципас и Гарсия возглавят команды своих стран в новом турнире United Cup

2022-11/1668033808_swiatek-nadal.jpeg|—>Швёнтек, Надаль, Циципас и Гарсия возглавят команды своих стран в новом турнире United Cup
Соревнования United Cup пройдут в трех австралийских городах — Брисбене, Перте и Сиднее с 29 декабря по 8 января. Сегодня были объявлены составы 16 сборных-участниц, а еще две команды будут добавлены в понедельник 21 ноября, на основании обновленного рейтинга.

Напомним, что по правилам турнира в состав каждой команды могут войти не более четырех мужчин и не более четырех женщин.

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Источник: btu.org.ua

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