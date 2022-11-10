Швёнтек, Надаль, Циципас и Гарсия возглавят команды своих стран в новом турнире United Cup

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Соревнования United Cup пройдут в трех австралийских городах — Брисбене, Перте и Сиднее с 29 декабря по 8 января. Сегодня были объявлены составы 16 сборных-участниц, а еще две команды будут добавлены в понедельник 21 ноября, на основании обновленного рейтинга.

Напомним, что по правилам турнира в состав каждой команды могут войти не более четырех мужчин и не более четырех женщин.

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