Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония на Кубке Билли Джин Кинг

Поединок начнется 11 ноября в 08:00 по киевскому времени

=»article__source»> Источник — Большой теннис Украины.

Игра между Мартой Костюк и Мисаки Дои откроет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Япония — Украина.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Поединок начнется 11 ноября в 08:00 по киевскому времени.

Во второй игре первого дня на корт должны выйти Катарина Завацкая и Моюка Учиджима.

В субботу, 12 ноября, Костюк сыграет против Учиджимы. Начало матча – в 06:00 по киевскому времени. Завацкая выйдет против Дои.

В матче парного разряда должны сыграть дуэты Марта Костюк/Людмила Киченок и Шуко Аояма/Эна Шибахара.

Поединок будет проходить на центральном корте теннисного парка Ариаке в Токио.

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Победитель матча сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг в следующем году за право выступить в финальной части турнира.