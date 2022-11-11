Billie Jean King Cup Finals. Великобритания выиграла все три матча против Испании и вышла в полуфинал

Больше в Теннис
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Марченко уступил на турнире в Братиславе
Украинец в трех сетах уступил Джему Илкелю Фото — gettyimages #Илья Источник — Чемпион....
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Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
Турнир стартует 13 ноября Фото — gettyimages Источник – Чемпион.
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Состоялась жеребьевка матча Украина – Япония на Кубке Билли Джин Кинг
Поединок начнется 11 ноября в 08:00 по киевскому времени =»article__source»> Источник — Большой теннис...
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Next Gen ATP Finals. Накашима обыграл Легечку, Пассаро отыграл матчболы во встрече с Арнальди
2022-11/1668015505_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua