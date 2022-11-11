Братислава. Марченко уступил «квалифаеру» во втором круге

Больше в Теннис
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Костюк победила Дои в 1 матче Кубка Билли Джин Кинг
Матч длился 1 час и 52 минуты #Марта Костюк Источник – Чемпион.
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Завацко одолела Утидиму в матче Кубка Билли Джин Кинг
Матч завершился со счетом 7:6(3), 6:2 #Катерина Завацкая Источник — Чемпион.
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Михаил Филима: «Сейчас победы для нас стали еще более важными, хотя играть с такой ответственностью за свою страну тоже очень сложно»
2022-11/1668099230_itf.jpg|—>— Мы в сложном положении из-за войны, но стараемся оставаться на связи с игроками,...
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Марта Костюк о матче с Японией: «Мы уже разобрали игру соперниц и готовы к борьбе»
2022-11/1668108183_kostyuk-4.jpg|—>— Состояние здоровья у меня нормальное, я немного отдохнула, набралась сил. Несколько сложнее с...