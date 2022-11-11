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Теннис

Михаил Филима: «Сейчас победы для нас стали еще более важными, хотя играть с такой ответственностью за свою страну тоже очень сложно»

2022-11/1668099230_itf.jpg|—>Михаил Филима: "Сейчас победы для нас стали еще более важными, хотя играть с такой ответственностью за свою страну тоже очень сложно"
— Мы в сложном положении из-за войны, но стараемся оставаться на связи с игроками, чтобы у них была возможность сосредоточиться именно на теннисе.

В ходе общения с прессой капитан украинской команды показал фото разрушенного теннисного центра в Ирпене. «Когда я тренировался в своем клубе, началась воздушная тревога. Я шел в укрытие, думая о том, что это место может попасть под вражескую атаку».

«Отсутствие Наоми Осаки в составе сборной Японии – это хорошие новости для нас, это и так понятно. Не нужно даже произносить вслух, что сейчас победы для нас стали еще более важными, хотя играть с такой ответственностью за свою страну тоже очень сложно. В каком-то смысле мы тоже боремся за Украину, как наша армия. Так что мы стремимся показать здесь свой лучший теннис.

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Источник: btu.org.ua

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