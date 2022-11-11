Next Gen ATP Finals. Легечка стал первым финалистом турнира

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Костюк: Довольна своей игрой на Кубке Билли Джин Кинг
Марта Костюк прокомментировала победный матч на Кубке Билли Джин Кинг #Марта Костюк Источник —...
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Братислава. Марченко уступил «квалифаеру» во втором круге
2022-11/1668074973_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк победила Дои в 1 матче Кубка Билли Джин Кинг
Матч длился 1 час и 52 минуты #Марта Костюк Источник – Чемпион.
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Завацко одолела Утидиму в матче Кубка Билли Джин Кинг
Матч завершился со счетом 7:6(3), 6:2 #Катерина Завацкая Источник — Чемпион.