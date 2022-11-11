Завацко одолела Утидиму в матче Кубка Билли Джин Кинг

Матч завершился со счетом 7:6(3), 6:2 #Катерина Завацкая

Источник — Чемпион.

Катарина Завацкая обыграла Утидзиму Моюку во втором матче Украины против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Поединок длился 1 час и 40 минуты и завершился со счетом 7:6(3), 6:2.

Украинка 4 раза подала навылет, не совершила никакой двойной ошибки и реализовала 2 из 5 брейпоинтов.

Кубок Билли Джин Кинг — The World Cup of Tennis Токио, Япония Хард (зал) Плей-офф, 2 матч

Екатерина Завацкая (Украина) — Утидима Моюка (Япония) 7:6(3), 6:2