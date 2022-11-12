Next Gen ATP Finals. Накашима выиграл четвертый матч подряд и сыграет в финале турнира

Больше в Теннис
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Billie Jean King Cup Finals. Сборная Чехии сыграет в полуфинале после победы над США
2022-11/1668201391_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Next Gen ATP Finals. Легечка стал первым финалистом турнира
2022-11/1668195453_lehecka.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк: Довольна своей игрой на Кубке Билли Джин Кинг
Марта Костюк прокомментировала победный матч на Кубке Билли Джин Кинг #Марта Костюк Источник —...
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Братислава. Марченко уступил «квалифаеру» во втором круге
2022-11/1668074973_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua