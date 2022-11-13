Billie Jean King Cup Finals. Уверенная победа Канады против Италии, Австралия вышла в полуфинал

Больше в Теннис
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Рафаэль Надаль: «Рад, что в 36 лет у меня есть еще один шанс выиграть Итоговый турнир ATP»
2022-11/1668276894_nadal.jpeg|—> — Для меня это первый раз, когда я играю в Турине.
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Next Gen ATP Finals. Накашима стал чемпионом турнира, не проиграв ни одного матча
2022-11/1668290144_nakashima.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Billie Jean King Cup Finals. Швейцария второй год подряд сыграет в финале
2022-11/1668290742_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Билли Джин Кинг. Остапенко не смогла помочь Латвии выиграть у Австрии, Франция справилась с Нидерландами
2022-11/1668284807_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua