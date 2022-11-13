Каспер Рууд: «Очень доволен, что смог победить игрока, который находится в отличной форме и так хорош сейчас»

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Каспер Рууд в первом туре Зеленой группе обыграл Феликса Оже-Альяссима.

— Большая победа для меня. Еще до приезда на турнир, ты понимаешь, что тебе нужно выкладываться в каждом матче на все сто иначе у тебя будут проблемы. Сегодня мне это удалось и я очень доволен, что смог победить игрока, который находится в отличной форме и так хорош сейчас. Это добавляет мне уверенности в том, что я могу побеждать агрессивных игроков на таком покрытии.

То, что я играю на АТР Finals второй год подряд — много для меня значит. Это показывает, что у тебя есть достаточный уровень, чтобы добиться этого больше, чем один раз. Надеюсь, что и в следующем году я смогу быть здесь, ведь это должно быть целью каждого игрока, когда он начинает сезон. Это было моей целью и мотивацией на протяжении всего года.

В прошлом году я здорово провел время и попал в полуфинал на дебютном турнире. Конечно, главная задача постараться выйти из группы и я знаю, что это будет непросто. У меня впереди еще два сложных матча, так что посмотрим, как все пойдет дальше. Но я бы сказал, что если я не выйду из группы, если проиграю полуфинал или финал, я не буду сильно разочарован, потому что в конце концов я очень счастлив, что попал на этот турнир, и знаю, что за год ты так или иначе столкнёшься с хорошими моментами и с трудностями. В этом году у меня было больше хороших моментов, чем плохих, так что в конце концов я просто радуюсь этому.

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