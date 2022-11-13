Рафаэль Надаль: «Рад, что в 36 лет у меня есть еще один шанс выиграть Итоговый турнир ATP»

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— Для меня это первый раз, когда я играю в Турине. Всегда интересно узнать новые места, пережить новый опыт, увидеть разные типы болельщиков. Лондон был незабываем, великолепен, а теперь мы в Турине. Итальянская публика очень страстная, так что я очень рад насладиться ATP Finals здесь, в Турине. Надеюсь, он подарит мне положительные эмоции.

Последние пару месяцев я не мог проводить много времени в Туре. Сейчас я рад быть здесь, рад выступить на последнем турнире года, вместе с семью другими лучшими игроками. Мне нужна игровая практика, мне нужно совершенствоваться, но я счастлив. Я здесь, чтобы постараться изо всех сил достичь своих целей.

Я стараюсь изо всех сил на каждом турнире и не важно выигрывал я его раньше или нет. На Итоговом я пока не смог этого сделать, я был недостаточно хорош, чтобы сделать это в прошлом. Поэтому я просто принимаю все как есть и рад, что в 36 лет у меня есть еще один шанс — несколько лет назад, я даже не мог о таком подумать.

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