Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

Рафаэль Надаль: «Рад, что в 36 лет у меня есть еще один шанс выиграть Итоговый турнир ATP»

2022-11/1668276894_nadal.jpeg|—>Рафаэль Надаль: "Рад, что в 36 лет у меня есть еще один шанс выиграть Итоговый турнир ATP"

— Для меня это первый раз, когда я играю в Турине. Всегда интересно узнать новые места, пережить новый опыт, увидеть разные типы болельщиков. Лондон был незабываем, великолепен, а теперь мы в Турине. Итальянская публика очень страстная, так что я очень рад насладиться ATP Finals здесь, в Турине. Надеюсь, он подарит мне положительные эмоции.

Последние пару месяцев я не мог проводить много времени в Туре. Сейчас я рад быть здесь, рад выступить на последнем турнире года, вместе с семью другими лучшими игроками. Мне нужна игровая практика, мне нужно совершенствоваться, но я счастлив. Я здесь, чтобы постараться изо всех сил достичь своих целей.

Я стараюсь изо всех сил на каждом турнире и не важно выигрывал я его раньше или нет. На Итоговом я пока не смог этого сделать, я был недостаточно хорош, чтобы сделать это в прошлом. Поэтому я просто принимаю все как есть и рад, что в 36 лет у меня есть еще один шанс — несколько лет назад, я даже не мог о таком подумать.

>>>

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.