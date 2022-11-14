ATP Finals. Известны победители первого тура в Красной группе парного турнира

Больше в Теннис
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ATP Finals. Фритц победил Надаля в своём дебютном матче
2022-11/1668376577_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл вышла в финал турнира WTA в Чили
Полуфинальный матч длился 1 час 53 минуты #Екатерина Байндл Источник – Чемпион. Украинская теннисистка...
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Каспер Рууд: «Очень доволен, что смог победить игрока, который находится в отличной форме и так хорош сейчас»
2022-11/1668363904_ruud.jpeg|—>Каспер Рууд в первом туре Зеленой группе обыграл Феликса Оже-Альяссима. — Большая победа для...
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Колина. Байндл обыграла вторую сеяную на пути в финал
2022-11/1668358909_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua