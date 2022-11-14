ATP Finals. Колхоф и Скупски выиграли пятый матч подряд, Мектич и Павич стартуют с победы

Больше в Теннис
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Рафаэль Надаль: «То, что со мной происходит сейчас, – это нормально, хотя мне все равно грустно»
2022-11/1668423129_nadal.jpg|—>В первом туре Зеленой группы Рафаэль Надаль проиграл Тэйлору Фритцу. — Первый сет был...
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Хельсинки. Крутых победил в финальном раунде квалификации
2022-11/1668429736_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снигур начинает неделю с личным рекордом, Байндл приближается к возвращению в топ-100
2022-11/1668426993_wta.jpg|—>Ангелина Калинина опустилась на 53-е место (-1), а Марта Костюк (№70) и Даяна Ястремская...
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Байндл уступила в финале турнира WTA в Чили
Украинка уступила в финале турнира #Екатерина Байндл