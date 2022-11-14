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Теннис

Фритц победил Надаля: Результаты 1 тура Итогового турнира ATP

Тейлор Фриц успешно стартовал на Итоговом чемпионате сезона Фото — gettyimage =»article__source»> Источник — Чемпион.

Прошли первые матчи Итогового турнира ATP.

Рафаэль Надаль проиграл Тейлору Фрицу. Каспер Рууд победил Феликса Оже-Альясима.

Итоговый турнир ATP&Nbsp;Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Зеленая группа, Групповой этап Первый тур, 13 ноября

Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альясим (Канада) 7:6, 6:4

Тейлор Фриц (США) – Рафаэль Надаль (Испания)  7:6, 6:1

Источник: champion.com.ua

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