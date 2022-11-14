Теннис
Фритц победил Надаля: Результаты 1 тура Итогового турнира ATP
Тейлор Фриц успешно стартовал на Итоговом чемпионате сезона Фото — gettyimage =»article__source»> Источник — Чемпион.
Прошли первые матчи Итогового турнира ATP.
Рафаэль Надаль проиграл Тейлору Фрицу. Каспер Рууд победил Феликса Оже-Альясима.
Итоговый турнир ATP&Nbsp;Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Зеленая группа, Групповой этап Первый тур, 13 ноября
Каспер Рууд (Норвегия) – Феликс Оже-Альясим (Канада) 7:6, 6:4
Тейлор Фриц (США) – Рафаэль Надаль (Испания) 7:6, 6:1