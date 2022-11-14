Хельсинки. Крутых победил в финальном раунде квалификации

Больше в Теннис
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Снигур начинает неделю с личным рекордом, Байндл приближается к возвращению в топ-100
2022-11/1668426993_wta.jpg|—>Ангелина Калинина опустилась на 53-е место (-1), а Марта Костюк (№70) и Даяна Ястремская...
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Байндл уступила в финале турнира WTA в Чили
Украинка уступила в финале турнира #Екатерина Байндл
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Рейтинг WTA: Снегирь установила личный рекорд
Обновлен рейтинг WTA Фото — gettyimages #WTA, #Ангелина Калинина, # Екатерина Бондаренко, #Дарына Снигирь,...
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Тэйлор Фритц: «Я точно не считал себя фаворитом в матче с Надалем, но я всегда хорошо играю против него»
2022-11/1668422052_fritz.jpg|—>Тэйлор Фритц в своем дебютном матче на АТР Finals победил Рафаэля Надаля — Я...