Колина. Байндл уступила в финале первой ракетке турнира

Больше в Теннис
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Billie Jean King Cup Finals. Швейцария становится новым победителем турнира
2022-11/1668368434_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Известны победители первого тура в Красной группе парного турнира
2022-11/1668367429_glasspool-heliovaara-nitto-atp-finals-2022-sunday-1.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Фритц победил Надаля в своём дебютном матче
2022-11/1668376577_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл вышла в финал турнира WTA в Чили
Полуфинальный матч длился 1 час 53 минуты #Екатерина Байндл Источник – Чемпион. Украинская теннисистка...