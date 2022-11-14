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Теннис

Рафаэль Надаль: «То, что со мной происходит сейчас, – это нормально, хотя мне все равно грустно»

2022-11/1668423129_nadal.jpg|—>Рафаэль Надаль: "То, что со мной происходит сейчас, – это нормально, хотя мне все равно грустно"
В первом туре Зеленой группы Рафаэль Надаль проиграл Тэйлору Фритцу.

— Первый сет был довольно неплохим. Действительно, Фритц играл невероятно, молодец. Во второй партии я был очень разочарован вторым брейком. Первый брейк, ладно, такое бывает, но не второй… Мне нужно больше матчей сыграть на этом уровне. Это не идеальный вариант, когда после паузы возвращаешься сразу на такой турнир. Со старта будут тяжелые соперники. На этом покрытии даже мелочи имеют значение. Думаю, кто чувствует себя более уверенным, тот и лучше контролирует эти мелочи. А я сейчас точно не в таком состоянии, вот и все.

Надо принять поражение, продолжать работу. Это единственный путь. Я знаю, что хорошо тренируюсь. У меня все еще есть шанс на этом турнире, но, конечно, первый матч был очень важен. Это нормально, что сейчас происходит со мной после последних 5 месяцев, которые у меня были. Но даже если это нормально, мне все равно грустно, я и сам знаю, что должен играть лучше. Буду пытаться это сделать.

Следующий матч (против Феликса Оже-Альяссима) – это будет уже как матч на обычном турнире, в том смысле, что проигрыш будет означать, что ты не сможешь бороться дальше. Это будет большое испытание для меня, потому что Феликс в конце сезона продемонстрировал отличную форму и выиграл несколько турниров подряд.

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Источник: btu.org.ua

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