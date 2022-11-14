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Теннис

Тэйлор Фритц: «Я точно не считал себя фаворитом в матче с Надалем, но я всегда хорошо играю против него»

2022-11/1668422052_fritz.jpg|—>Тэйлор Фритц: "Я точно не считал себя фаворитом в матче с Надалем, но я всегда хорошо играю против него"
Тэйлор Фритц в своем дебютном матче на АТР Finals победил Рафаэля Надаля

— Я очень счастлив, что победил. Самая первая моя цель – выход из группы, поэтому эта победа чрезвычайно важна, чтобы это действительно реализовать. Было бы трудно находиться в ситуации, когда стартовый матч ты проиграл, поэтому обязательно должен выигрывать два матча подряд, чтобы иметь шанс пройти дальше.

Я думал, что отличная работа на подаче и приеме даст мне возможность обыграть Надаля. Это быстрый корт, поэтому один неудачный гейм может завершиться брейком, что может стоить тебе уже сета. То есть, я точно не думал, что я фаворит в этой встрече, учитывая игровые условия, потому что, как я уже сказал, маленькая ошибка может привести к поражению. Но я чувствовал, что качественная игра на подаче и удачные действия на приеме, чтобы найти возможности выполнить брейк, дадут мне шанс на победу. И я всегда хорошо играл против Надаля.

Мне нравится этот формат, что здесь сразу нужно играть против сильного соперника. Кажется, я всегда играю хорошо против таких теннисистов, потому что знаю, что должен продемонстрировать исключительно хороший теннис. Я знаю, что получить результат я смогу только так, только при условии отличной игры.

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Источник: btu.org.ua

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