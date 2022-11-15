Ястремская возобновила тренировку

Автоспорт
Гран При Китая вновь под вопросом
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ATP Finals. Оже-Альяссим впервые победил Надаля — испанец проиграл четвертый матч подряд
2022-11/1668525762_auger.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь разгромила соперницу на старте турнира в Словакии
Уверенная победа украинки #Снегирь Источник – Чемпион.
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Крутых уступил на старте турнира в Хельсинки
Алексей Крутых не смог пробиться в следующий круг турнира #Крутых Источник — Чемпион. Первая...
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Завацкая стартовала с победы на турнире в Японии
Заватка вышла в 1/8 финала Фото — gettyimages #Катаринавать Источник — Чемпион.