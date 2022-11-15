Крутых уступил на старте турнира в Хельсинки

Алексей Крутых не смог пробиться в следующий круг турнира #Крутых

Источник — Чемпион.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых (253) уступил россиянину Александру Шевченко (143) в первом круге турнира в Финляндии.

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Матч длился 1 час и 2 минуты. Украинец дважды подал на вылет и допустил 1 двойную ошибку.

HPP Open — ATP Challenger Tour 90 Хельсинки, Финляндия Хард (зал) Призовой фонд — €67,960 Первый круг, 15 ноября

Александр Шевченко — Алексей Крутых 6: 2, 6:3