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Теннис

Крутых уступил на старте турнира в Хельсинки

Алексей Крутых не смог пробиться в следующий круг турнира #Крутых

Источник — Чемпион.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых (253) уступил россиянину Александру Шевченко (143) в первом круге турнира в Финляндии.

Актуально : Рейтинг ATP: Крутых остается первой ракеткой Украины

Матч длился 1 час и 2 минуты. Украинец дважды подал на вылет и допустил 1 двойную ошибку.

HPP Open — ATP Challenger Tour 90 Хельсинки, Финляндия Хард (зал) Призовой фонд — €67,960 Первый круг, 15 ноября

Александр Шевченко — Алексей Крутых 6: 2, 6:3

Источник: champion.com.ua

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