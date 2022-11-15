Теннис
Снегирь разгромила соперницу на старте турнира в Словакии
Уверенная победа украинки #Снегирь
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Дарья Снигирь (105) в 1/16 финала 60-тысячника в Братиславе (Словакия) уверенно обыграла Мию Ристич (Сербия, WTA 409).
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Матч длился 52 минуты.
W60 Bratislava — < span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">ITF Братислава, Словакия Хард (зал) Первый круг, 15 ноября
Дарья Снегирь — Миа Ристич 6:1, 6:1