ITF Братислава, Словакия Хард (зал) Первый круг, 15 ноября Дарья […]" /> ITF Братислава, Словакия Хард (зал) Первый круг, 15 ноября Дарья […]"> Снегирь разгромила соперницу на старте турнира в Словакии
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Теннис

Снегирь разгромила соперницу на старте турнира в Словакии

Уверенная победа украинки #Снегирь

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигирь (105) в 1/16 финала 60-тысячника в Братиславе (Словакия) уверенно обыграла Мию Ристич (Сербия, WTA 409).

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Матч длился 52 минуты. 

W60 Bratislava — < span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">ITF Братислава, Словакия Хард (зал) Первый круг, 15 ноября

Дарья Снегирь — Миа Ристич 6:1, 6:1

Источник: champion.com.ua

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