Стало известно, сыграет ли Джокович на Australian Open 2023

Сербскому теннисисту отменят запрет на въезд <Новак Джок Источник - isport.ua.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в Australian Open 2023. Новое правительство Австралии намерено снять трехлетний бан со спортсмена.

Об этом сообщает The Guardian.

Нынешний министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс готов снять запрет на въезд в страну для серба. Это позволит Джоковичу принять участие в турнире Australian Open, который пройдет уже в январе.

Напомним, что в январе 2022 года Новака Джоковича со скандалом депортировали из страны. Тогдашнее правительство Австралии признало серба угрозой национальной безопасности и аннулировало его визу, а все из-за того, что теннисист отказался от вакцинации против коронавируса.

Напомним Джокович стартовал с победы над Циципасом на Итоговом турнире ATP.