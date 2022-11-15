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Теннис

Стало известно, сыграет ли Джокович на Australian Open 2023

Сербскому теннисисту отменят запрет на въезд <Новак Джок Источник - isport.ua.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в Australian Open 2023. Новое правительство Австралии намерено снять трехлетний бан со спортсмена.

Об этом сообщает The Guardian.

Нынешний министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс готов снять запрет на въезд в страну для серба. Это позволит Джоковичу принять участие в турнире Australian Open, который пройдет уже в январе.

Напомним, что в январе 2022 года Новака Джоковича со скандалом депортировали из страны. Тогдашнее правительство Австралии признало серба угрозой национальной безопасности и аннулировало его визу, а все из-за того, что теннисист отказался от вакцинации против коронавируса.

Напомним Джокович стартовал с победы над Циципасом на Итоговом турнире ATP.

Источник: champion.com.ua

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