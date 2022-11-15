WTA не планирует проводить турниры в России в 2023 году

Ассоциация представила предыдущий календарь

Источник — Чемпион.

Руководство женской теннисной ассоциации (WTA) на следующий сезон 2023 года не запланировало проводить турниров в россии.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Ранее в календарь входили соревнования WTA-500 в Санкт-Петербурге, которые проводились в феврале, и октябрьский Кубок Кремля (WTA-500).

Первый в сезоне 2023 турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии — состоится с 16 по 29 января, Ролан Гаррос должен состояться с 28 мая по 11 июня, Уимблдон — с 3 июля по 16 июля, US Open — с 28 августа по 10 сентября. Кроме традиционных турниров, WTA анонсировала несколько новых, которые пройдут в феврале:

турнир категории WTA-250 в Остине (штат Техас, США);

турнир категории WTA-250 в Мериде (Мексика).