ATP Finals. Джокович отдал лишь пять геймов Рублёву и гарантировал себе место в полуфинале

Больше в Теннис
-
Сборная Украины завершила сезон в ТОП-20 рейтинга наций
Сборная Украины улучшила свои позиции в рейтинге Источник – btu.org.ua.
-
В WTA анонсировали календарь соревнований на 2023 год
Стал известен календарь на следующий сезон Источник – btu.org.uа.
-
Каспер Рууд: «В начале турнира я вообще не думал, что уже после двух матчей выйду в полуфинал»
2022-11/1668597918_ruud.jpg|—>— Конечно, я очень счастлив.
-
Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР
Каспер Рууд стал первым полуфиналистом ATP Finals Фото — gettyimages «article__source»> Источник – Чемпион....