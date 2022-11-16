Хельсинки. Крутых проиграл в матче первого круга

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ATP Finals. Рам и Солсбери выиграли второй матч в группе, Аревало и Ройер прервали серию поражений
2022-11/1668540455_ram_atp.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Рууд обыграл Фритца и стал первым полуфиналистом турнира
2022-11/1668550811_ruud.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Стало известно, сыграет ли Джокович на Australian Open 2023
Сербскому теннисисту отменят запрет на въезд
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WTA не планирует проводить турниры в России в 2023 году
Ассоциация представила предыдущий календарь Источник — Чемпион.