Каспер Рууд: «В начале турнира я вообще не думал, что уже после двух матчей выйду в полуфинал»

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— Конечно, я очень счастлив. Я очень горжусь собой, что обыграл двух сильных соперников, Фритца и Оже-Альясима, на столь быстром покрытии в зале. В начале Итогового турнира я вообще не думал, что уже после двух матчей выйду в полуфинал. Сейчас я очень счастлив. Это отлично – сидеть здесь и знать, что я квалифицировался в полуфинал. Думаю, каждый теннисист в первую очередь ставит себе такую цель. Я первый, кому это удалось сделать, это прекрасные эмоции.

Теперь я пойду спать и смогу очень хорошо отдохнуть, зная, что в субботу я сыграю в любом случае. Конечно, я отдам все силы, чтобы в последнем матче в группе обыграть Рафаэля Надаля. Но я смогу это сделать в расслабленном состоянии, и это прекрасно. Играть против Надаля – это всегда особенный опыт. Он – мой кумир, так что это точно будет самый тяжелый матч в моей карьере. Очевидно, что выйти из группы с результатом 3:0 было бы невероятно. Надаля никогда нельзя списывать со счетов, он это доказывал множество раз. На этом турнире каждый матч важен. Я уверен, что он попытается взять в определенной степени реванш за предыдущие два поражения в группе и завершить сезон на позитивной ноте.

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