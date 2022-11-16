Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР

Каспер Рууд стал первым полуфиналистом ATP Finals Фото — gettyimages

«article__source»> Источник – Чемпион.

Состоялись матчи Итогового турнира ATP в зеленой группе.

Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором туре группового этапа АТР Finals обыграл американца Тейлора Фритца и вышел в полуфинал турнира, Надаль потерпел второе поражение подряд и потерял шансы на плей-офф.

Итоговый турнир ATP — Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Зеленая группа, Групповой этап Второй тур, 15 ноября

< b>Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3:6, 4:6