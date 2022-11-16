Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Теннис

Надаль проиграл второй матч подряд на Итоговом турнире АТР

Каспер Рууд стал первым полуфиналистом ATP Finals Фото — gettyimages

«article__source»> Источник – Чемпион.

Состоялись матчи Итогового турнира ATP в зеленой группе.

Норвежский теннисист Каспер Рууд во втором туре группового этапа АТР Finals обыграл американца Тейлора Фритца и вышел в полуфинал турнира, Надаль потерпел второе поражение подряд и потерял шансы на плей-офф.

Итоговый турнир ATP — Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $14,750,000 Хард Зеленая группа, Групповой этап Второй тур, 15 ноября

< b>Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3:6, 4:6

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис