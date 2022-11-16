В WTA анонсировали календарь соревнований на 2023 год

Стал известен календарь на следующий сезон

Источник – btu.org.uа.

Сезон-2023 начнется на командном турнире United Cup в Австралии. Также на старте нового года состоятся турниры серии 500 и 250 в Аделаиде и Окленде.

Об этом сообщает WTA.

В феврале болельщиков ждут два новых турнира категории 250 в Остине (США) и Мериди (Мексика), при этом предварительно в календаре отсутствуют соревнования в Санкт-Петербурге, традиционно проходившие в этот месяц.

В ассоциации заявили, что в течение 1-3 четвертей сезона будет организовано как минимум 10 турниров серии 500 и 24 турнира серии 250, к тому же будет расширен календарь соревнований серии 125.

Дать главные турниры (январь-июль):

29 декабря – 8 января: United Cup (Австралия) 16 января – 29 января: Открытый чемпионат Австралии 19 февраля – 25 февраля: WTA 1000 (Дубай) 8 марта – 19 марта: WTA 1000 (Индиан-Уэллс) 21 марта – 2 апреля: WTA 1000 (Майами) 25 апреля – 6 мая: WTA 1000 (Мадрид) 8 мая – 21 мая: WTA 1000 (Рим) 28 мая – 11 июня: Ролан Гаррос 3 июля – 16 июля: Уимблдон